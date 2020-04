Prime immagini per Hollywood, serie Netflix anni '50 con Jim Parsons e Darren Criss

Hollywood, attesissima nuova serie prodotta da Ryan Murphy, tutta ispirata all'affascinante periodo del boom america, si mostra nelle sue prime immagini, regalandoci un inedito Jim Parsons, che stavolta vestirà panni molto diversi da quelli in cui siamo abituati a vederlo.

La serie è ambientata nei magici anni '50, che dopo la Seconda Guerra Mondiale riportarono i sorriso sui volti del Nuovo Continente rendendo quanto mai vicino il brillante futuro che si stagliava all'orizzonte.

In questo contesto è ambientata Hollywood, che come il titolo suggerisce racconterà le vicende di un gruppo di attori e registi esordienti, pronti a tutto pur di arrivare alle vette più alte del cinema. Di seguito la descrizione che ne da la stessa piattaforma streaming:

"Ogni personaggio ci permette di dare un'occhiata inedita al di là del sipario della Hollywood dell'età dell'oro, mettendo in luce un sistema tutt'altro che perfetto che discriminava gli attori a seconda della razza, del genere e dell'orientamento sessuale, atteggiamento che continua ancora oggi. Provocante e tagliente, 'Hollywood' racconta ed esamina le dinamiche del potere che da decenni vengono perpetrate e mistra come potrebbe essere il mondo dell'intrattenimento senza di esse."

Ad accompagnare la galleria di immagini, che troverete in calce, le parole della produttrice Janet Moch:

"Con un presente così frammentato ed un futuro incerto, ci siamo voltati indietro in cerca di una guida, facendo riaffiorare situazioni e storie da tempo dimenticate per immaginare come sarebbe oggi il cinema se le cose fossero andate diversamente. E se l'eroe fosse stato donna? E l'annunciatore del mattino apertamente omosessuale? Cosa sarebbe successo se fossero stati tutti presenti alle riunioni dirigenziali?"

Il cast titolare è composto da David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jim Parsons, Jake Picking, Joe Mantello e Maude Apatow.

Hollywood arriverà su Netflix il primo maggio, continuate a seguirci per altri aggiornamenti.