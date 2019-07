Ecco le prime immagini del nuovo villain di The Walking Dead 10

Il panel di The Walking Dead al Comic-Con di San Diego è stato sicuramente uno dei più seguiti e soddisfacenti, tra interventi degli attori, addii annunciati ed anticipazioni sul film incentrato sulla storia di Rick Grimes.

Sempre durante l'intervento della crew della serie targata AMC abbiamo potuto fare la conoscenza con Gamma, il terzo leader dei Sussurratori con cui faremo la conoscenza durante la decima stagione di The Walking Dead.

Durante il panel abbiamo infatti potuto vedere in anteprima le prime foto del nuovo Sussurratore, sul quale però non sono stati rivelati molti dettagli. Tutto ciò che sappiamo è che Gamma sarà interpretata da Thora Birch e che avrà un atteggiamento parecchio protettivo nei confronti di Alpha, per motivi che non sono ovviamente stati rivelati. Gamma, ricordiamo, è un personaggio che non è presente nel fumetto di Robert Kirkman.

Il Comic-Con non è stato solo il momento giusto per presentare nuovi personaggi, ma anche per prendere commiato da altri: Jeaffrey Dean Morgan e Norman Reedus hanno infatti salutato la Michonne di Danai Gurura, per poi parlare delle loro sensazioni sul proseguo di The Walking Dead senza il suo storico protagonista Rick Grimes. La stessa Gurura ha poi parlato dell'addio del suo personaggio, definendolo assolutamente soddisfacente.