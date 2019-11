Le prime immagini della quinta stagione di Better Call Saul

AMC ha annunciato qualche ora fa la data ufficiale della messa in onda della quinta stagione di Better Call Saul, serie prequel di Breaking Bad, prevista nel febbraio 2020. Ora il network ha pubblicato le prime immagini dello show con protagonista Bob Odenkirk. Nelle immagini si vede il ritorno dei personaggi più amati dai fan.

La quarta stagione ha visto Jimmy oscillare tra la bontà e la cattiveria. E sappiamo che dopo il suicidio di Chuck, l'unico vero punto di riferimento e senza la sua supervisione, Jimmy è destinato ad abbracciare il suo 'lato oscuro'. Al termine della quarta stagione stava truffando un'intera commissione usando suo fratello morto per fare leva emotiva sui presenti. Jimmy ha cambiato quindi ufficialmente il suo nome in Saul Goodman. Un finale di stagione che ha creato diversi conflitti di relazione, che si ripresenteranno ovviamente in questa quinta stagione.



E con i nuovi episodi ci stiamo avvicinando al momento in cui Gustavo Fring, Walter White e Jesse Pinkman entrano nella storia di Saul Goodman. I collegamenti sono tornati alla luce recentemente con il film El Camino, nel quale vengono svelati diversi elementi di connessione tra Jesse e Saul.

La quinta stagione di Better Call Saul ha una data d'uscita e qualche settimana fa Bob Odenkirk ha confessato che vorrebbe un cameo di Walter White in Better Call Saul. Un'ipotesi suggestiva ma che non ha ancora trovato conferme, nemmeno ipotetiche. Nel frattempo non resta che attendere il 2020 per i nuovi episodi di una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni.