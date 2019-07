Le prime immagini di Snowpiercer, la serie tv di TBS ispirata al film di Bong Joon-Ho

Il network americano TBS ha diffuso le prime immagini tratte dall'omonimo adattamento televisivo di Snowpiercer, la pellicola del 2013 diretta da Bong Joon-Ho con protagonista Chris Evans.

Originariamente basato su una graphic novel francese, Le Transperceneige, il film di Snowpiercer uscito cinque anni fa è considerato un piccolo gioiello di genere dalla critica, ma è stato di fatto poco considerato durante la stagione delle premiazioni.

Qualche anno più tardi, ne fu annunciata una serie tv spin-off, che non solo è ora quasi pronta al debutto e verrà pubblicizzata in questi giorni al Comic-Con di San Diego, ma è anche stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima di andare in onda.

Adesso TBS, l'emittente sulla quale verrà trasmessa, ci mostra le prime immagini della serie (che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia), in cui possiamo ammirare una austera e composta Jennifer Connelly nei panni di Melanie Cavill, colei che si occupa degli annunci sul mezzo di trasporto, e che potrebbe anche rivelarsi una degli antagonisti dello show... "Non ne sarei sorpresa" afferma la Connelly.

Affianco a lei, in una delle foto, anche l'Andre Layton di Daveed Diggs, un ex-detective residente della coda del treno.

Riguardo a ciò che possiamo aspettarci dalla serie, lo showrunner Graeme Manson avrebbe dichiarato in un'intervista che "Si tratta di una narrazione d'avventura. Ma ovviamente tocca parecchi temi che vedete anche nei notiziari".

La serie tv di Snowpiercer debutterà la prossima primavera.