Prime immagini di You stagione 2: Joe ha adocchiato una nuova vittima?

La seconda stagione di You sarà su Netflix dal 26 dicembre e iniziano a diffondersi le prime immagini della serie. In quella pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly sul suo account Instagram si vede il protagonista Joe Glodberg (Penn Badgley) in un supermercato, alle spalle di una ignara giovane donna.

Che abbia già puntato la sua prossima vittima (domanda probabilmente retorica)?

Nella prima stagione di You, basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes del 2014, Joe sviluppava una vera e propria ossessione, che sfociava presto nello stalking, nei confronti di una ragazza di nome Guinevere Beck, interpretata da Elizabeth Lail. Sebbene la seconda stagione vedrà Joe trasferirsi a Los Angeles nella speranza di un nuovo inizio e completamente intenzionato a ricominciare da capo, a giudicare da questa immagine le sue abitudini non sembrano essere cambiate molto.

La giovane donna della foto, intenta a fare shopping, è Love Quinn, interpretata dalla new entry Victoria Pedretti, vista recentemente al cinema in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Sera Gamble, showrunner della serie, ha parlato con EW del rapporto tra Love e Joe, insistendo sul fatto che quest'ultimo "è una persona diversa. Ne ha passate tante". Love vedrà in lui "uno spirito affine", e le dinamiche tra i due saranno diverse da quelle tra Joe e Beck. La showrunner ha poi parlato della sua scena preferita dei nuovi episodi, definendola "più spaventosa che mai".

"Joe cerca sempre di essere un bravo ragazzo" ha aggiunto, "ma in qualche modo si ritrova in queste situazioni da thriller o da horror. È terribile per lui, ma penso che sarà molto divertente per il pubblico."

Anche Charlie Barnett sarà tra i volti nuovi di You 2.