Prime informazioni su Disney+, The Sandlot e Love, Simon in sviluppo come serial

Dopo aver svelato un pacchetto di show e documentari, la Walt Disney Pictures inizia a far sul serio e, durante una conferenza stampa, ha ufficializzato l'arrivo di Disney+, la nuova piattaforma digitale dello studio.

Disney+ dovrebbe debuttare ufficialmente questo novembre e sarà un lancio globale, naturalmente. La Disney punta proprio ad un mercato mondiale per la piattaforma digitale che, almeno nelle intenzioni, potrebbe dar filo da torcere a Netflix.

Lo studio ha confermato che la piattaforma sarà priva di pubblicità e che gli spettatori potranno anche scaricare i contenuti per poi rivederli offline quando vogliono; ogni film della Disney uscito nel 2019, inoltre, sarà automaticamente incluso nel catalogo non appena avrà finito la sua corsa al botteghino. C'è possibilità che Disney possa offrire un pacchetto bundle che includa Disney+, ESPN+ e Hulu per il mercato USA ad un prezzo vantaggioso ed ha ribadito il volere di portare Hulu anche nel resto del mondo, Europa inclusa. Qui sotto vi proponiamo un primo sguardo alla home di quella che sarà Disney+ una volta lanciata.

Riguardo i serial televisivi, sembra che la Disney abbia immediatamente preso dal catalogo Fox, di cui è entrata in possesso lo scorso marzo tramite il famoso accordo, ed ha messo in cantiere una serie tv ispirata al film I Ragazzi Vincenti (The Sandlot), scritta da David Mickey Evans e incentrata sui figli dei protagonisti della pellicola originale; l'altra è Love, Simon, adattamento tv del film della Fox uscito lo scorso anno da noi con il titolo Tuo, Simon.