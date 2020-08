Prime liti ad X Factor, Agnelli bacchetta Emma Marrone: 'Basta con questa precisione!'

Il prossimo 17 settembre prenderà il via la quattordicesima edizione di X Factor condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan che, visti i primi litigi tra i giudici, si preannuncia particolarmente infuocata.

Si tratta di un'edizione totalmente diversa dalle solite già a partire dalle audizioni che, non si svolgono dal vivo ma, per via telematica. La giuria è composta dal nuovo volto di Hell Raton, giovane rapper sardo e, i volti già noti di Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone. Proprio tra questi ultimi due sembra non correre buon sangue ed è infatti scoppiato un primo battibbecco.

Durante i casting i due cantanti si sono mostrati infatti in aperto dissenso su uno dei possibili concorrenti, la Marrone ha criticato la sua chitarra particolarmente scordata, cosa che invece a detta di Manuel Agnelli conferiva un tocco in più alla performance.

"Sono stufo di questa precisione da scuola di musica – ha detto il leader degli Aftehours – rende il sound unico". A queste parole è seguita la replica dell'ex concorrenti di Amici che ha detto: "Scusate maestri del rock, ho detto una c****ta!”.

Ad alleggerire la tensione è intervenuto poi Mika, alla sua quarta esperienza come giudice ad X Factor che, nel suo italiano stentato ha detto: "La scordatezza era l'unica cosa credibile".