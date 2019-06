Le prime ottime impressioni sulla seconda stagione di Big Little Lies

Ieri sera è stata trasmessa la prima puntata dell'attesissima seconda stagione di Big Little Lies, inizialmente presentata come miniserie HBO. Il successo, i desideri di fan e attrici hanno però portato ad una continuazione che sembra tornare scintillante come si sperava.

Dal primo episodio della seconda stagione, andato in onda ieri sera (in Italia purtroppo non ancora uscito), è evidente che le cinque donne di Monterey hanno molti problemi da affrontare, che siano evidenti per tutti, o interni e personali. Ma la certezza è che tutto deriva dalla morte "accidentale" di Perry. La prima stagione era basata sull'omonimo romanzo best-seller di Liane Moriarty, e fortunatamente per i creatori e sceneggiatori della serie, l'autrice era disposta a scrivere dei sequel per i produttori da cui poter attingere. Grazie a questo la struttura e l'atmosfera della nuova stagione sono estremamente familiari. Nonostante tutto ciò che è accaduto, alcune delle nostre eroine hanno recuperato i loro tratti e il loro atteggiamento.

A cominciare da Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon) che ha ancora preoccupazioni sul suo posto negli strati sociali della scuola della figlie, per esempio, e Renata Klein (Laura Dern) che continua ad essere esaurita dalla sua carriera e a proteggere sua figlia, che deve essere curata con la massima attenzione. Nel frattempo, tra le meno attente alla propria famiglie e la cui vita inizia a crollare c'è sicuramente Celeste (Nicole Kidman) che non riesce a togliersi di dosso il pericolo e la paura che provava quando suo marito era vivo, anche se, a prima vista, sembra serena.

La sua difficoltà nell'esorcizzare del tutto ciò che è successo è gravemente ostacolata dalla presenza incombente di sua suocera Mary Louise, interpretata da Meryl Streep, che è apparentemente lì per aiutare con i nipoti, ma che in realtà vuole solo chiarire le strane circostanze che sono attorno alla morte di Perry, rifiutando qualsiasi possibilità che suo figlio fosse un mostro. Ha un atteggiamento abbastanza comprensivo, ma è anche incisiva e implacabile nella sua incerta ricerca di giustizia. La sua aggressività colpisce anche gli altri, in particolare Jane (Shailene Woodley), che sta ancora elaborando il proprio dolore e quello che questo può significare per suo figlio Ziggy.

La persona che è cambiata di più è sicuramente Bonnie (Zoe Kravitz), la cui calma e tranquillità che l'ha sempre distinta è scomparsa, e combatte con ciò che è successo quella notte, e con il fatto che le altre abbiano deciso di nascondere la verità invece di puntare sulla legittima difesa. Ma quella carta avrebbe forse potuto dare molti più problemi, soprattutto a Bonnie. Si sente colpevole e sola, e nessuno intorno a lei sembra realmente capire quell'angoscia, anche coloro che ne conoscono tutte le circostanze. Alla fine, le crepe si fanno più profonde e iniziano a far cedere le vite di tutte loro. Dovranno affrontare aspre verità sui loro matrimoni e sui propri figli, continuando a tessere una rete di bugie che inizia lentamente a districarsi.

Per una terza stagione non ci sono piani né progetti. Ci sono ancora molte conseguenze legali, sociali ed emotive che verranno trattate in questa seconda parte della serie. Big Little Lies sembra essere ancora il moody suspense-drama di cui i fan si sono innamorati durante la sua corsa iniziale. Non ci sono cambiamenti stridenti o nuovi espedienti per continuare, almeno non sembra per adesso; questa è semplicemente la seconda metà della stessa storia, con una lievissima interruzione temporale, e funziona.