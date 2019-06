Le prime recensioni di Stranger Things 3 applaudono al nuovo corso della serie Netflix

Stranger Things 3 è finalmente pronta ad approdare su Netflix il prossimo 4 luglio, di giovedì, ma la stampa americana ha già avuto modo di vedere l'intera stagione di otto episodi creata dai fratelli Duffer, pubblicando infatti online le prime recensioni del nuovo corso della serie, a quanto pare "davvero riuscito".

Tra i vari commenti, c'è chi definisce questa nuova stagione come "la perfetta fuga estiva americana" e chi invece la elogia come "la migliore stagione della serie finora", notando comunque in generale pochissimi errori o banalità negli otto episodi in arrivo, generalmente accolti con molto entusiasmo e pochissime riserve. Vi riportiamo di seguito alcuni estratti delle recensioni di importanti testate internazionali.

TV Guide: "In effetti, la terza stagione di Stranger Things risulta estremamente gratificante per il fatto stesso che non tenta mai di fare troppo. La TV odierna sente la responsabilità di dire sempre qualcosa, ma di fianco alle critiche a problemi ancora oggi attuali (il supermercato che ruba lavoro alle imprese locali, l'avvento del capitalismo, l'ostacolo all'empowerment femminile), Stranger Things vuole essere intrattenimento purissimo e semplice. È una via di fuga dalla realtà ed è la stagione di Stranger Things che volevamo: una perfetta fuga estiva americana". [VOTO: 4.5 su 5] -> qui la recensione completa



Indiewire: "Nel complesso questa terza stagione lascia la serie in ottimo stato. Se la seconda stagione di Stranger Things era forse troppo seria, dark e scomposta, Stranger Things 3 è davvero divertente, a tratti brillante e ottimizzata al meglio per fornire un benvenuto sovraccarico sensoriale. Ci sono ancora tutti i generi a cui la serie originale Netflix rende omaggio dall'inizio e, per quanto riguarda il 2019, offre molte più soddisfazioni di Game of Thrones 8". [VOTO: B] -> qui la recensione completa



Variety: "Ormai alla terza stagione, Stranger Things dimostra anche molta più confidenza nella scrittura relazionale tra alcuni dei personaggi più amati - come l'entusiastica coppia formata da Steve e Dustin. Posso assicurarvi questo: se mi sono interfacciato con Stranger Things 3 domandandomi quanto a lungo la serie potesse durare, adesso ho la certezza che continuando a spingere oltre i limiti iniziali di ciò che ha funzionato, la serie dei fratelli Duffer ha ancora molto carburante da bruciare nel serbatoio". -> qui la recensione completa



TV Line: "Quello che farete probabilmente tutti dopo aver terminato il binge watching di Stranger Things 3 sarà cercare di riprendere fiato (il finale è assolutamente epico con ogni lettera maiuscola!), asciugarvi gli occhi (proverete sentimenti molto forti) e chiedervi quanto riuscirete a sopportare l'estenuante attesa che vi separerà dalla quarta stagione". -> qui la recensione completa



Comicbook: "La terza stagione di Stranger Things riesce ad essere al contempo esattamente quello che tutti noi volevamo e anche qualcosa di completamente inaspettato, con il suo mix estivo che si sposta dai misteri dell'Upside Down fino al rompicapo esplosivo e pieno d'azione verso l'età adulta dei protagonisti. Nonostante un incipit un po' roccioso, i Duffer riescono a trovare il modo di fare l'impossibile e consegnare ai fan la migliore stagione della serie finora, onorando nel farlo i loro fedelissimi appassionati e sfidandoli a volere di più da una serie soprattutto conosciuta e amata per giocare sul sicuro". [VOTO: 5 su 5] -> qui la recensione completa