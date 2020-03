Ecco le prime serie del catalogo Disney+ in Italia: da WandaVision a The Mandalorian

Attraverso la diffusione di un comunicato ufficiale, Disney ha svelato alcuni dei titoli delle serie tv che troveremo nel catalogo italiano di Disney+ a partire dal 24 marzo, giorno in cui la piattaforma verrà lanciata in Italia. Nell'elenco ci sono soprattutto conferme di titoli la cui presenza era stata già annunciata in precedenza.

Saranno più di 350 le serie presenti in catalogo, per un totale più di 7.000 episodi. Ecco quindi la line-up Disney+ per quanto riguarda le serie televisive, dallo Star Wars Universe al Marvel Cinematic Universe.



Marvel Cinematic Universe: Marvel's Spider-Man, Marvel's Agent Carter, The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.



Star Wars Universe: The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars.



I Simpson: oltre 500 episodi della serie di Matt Groening.



National Geographic: One Strange Rock, Brain Games.



Contenuti originali per ragazzi: Violetta, Hannah Montana, Stargirl, Topolino, PJ Mask - Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell'Isola che non c'è, Zack & Cody, Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti, Phineas e Ferb.



Produzioni italiane: Penny on Mars, I Cavalieri di Castelcorvo.



Originali esclusivi: High School Musical - La serie, National Geographic - La serie, Il mondo secondo Jeff Goldblum

Tutti i titoli citati sono stati confermati nel pacchetto Disney+ e verranno introdotti nel corso dei mesi, alcuni già dal giorno del lancio, il 24 marzo. Su Everyeye trovate anche tutti i contenuti cinema di Disney+. Ufficiale anche l'accordo TIM-Disney per l'integrazione di Disney+ nelle offerte di banda larga.