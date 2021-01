Prime Video: 3 miniserie brevissime da guardare tutte d'un fiato

Il catalogo di Amazon Prime Video è sempre più ricco di nuovi titoli o grandi aggiunte e questa caratteristica a volte porta a mettere in secondo piano molti prodotti interessanti, tra cui le sconosciute, ma presenti miniserie.

È arrivato, quindi, il momento di osservare i meandri del catalogo e scoprire alcune tra le più belle miniserie presenti su Amazon Prime Video che potete recuperare davvero velocemente.

Iniziamo con uno dei più inaspettati e sconosciuti prodotti: Crisi in sei scene. Si tratta di una miniserie scritta, prodotta e interpretata da Woody Allen nel 2016 e vede anche la partecipazione di una meravigliosa Miley Cyrus nei panni della giovane Lennie Dale. La serie mostra al pubblico lo scenario di una New York degli anni Sessanta, ancora bloccata dalle conseguenze dell'orribile guerra del Vietnam. La protagonista è una famiglia benestante americana che viene stravolta dall'arrivo di Lennie, una ragazza dal carattere rivoluzionario, coerente con il fervore politico dell'epoca. Non si tratta di una miniserie di altissima qualità tecnica, ma certamente da non perdere.

Continuiamo con Little Fires Everywhere basata sull’omonimo romanzo di Celeste Ng. Star. Il pezzo forte di questo prodotto sono le strabilianti Reese Witherspoon e Kerry Washington, rispettivamente nei panni delle protagoniste Elena Richardson e Mia Warren. La prima è una giornalista che ha rinunciato al lavoro dei suoi sogni per stare vicina ai suoi quattro, la seconda invece è un'artista e madre single con un passato oscuro che continua a riemergere. In soli 8 episodi, Little Fires Everywhere introduce importanti tematiche legate alla femminilità attraverso l'incontro tra due donne profondamente opposte, ma unite dalla componente crime della storia.

Terminiamo con La zona, una miniserie spagnola composta da 8 episodi che racconta di un incidente nucleare che vede come protagonista il nord della Spagna. L'ispettore Héctor Uría (Eduard Fernández) diviene l'unico sopravvissuto della prima squadra di soccorso che raggiunge il luogo dell'esplosione e che, tre anni dopo, si trova a indagare sull'omicidio di un uomo avvenuto nella Zona di Esclusione intorno al luogo dell'incidente. Un thriller drammatico simile a Chernobyl di HBO, ma che ripropone delle tematiche post-nucleare in una maniera molto originale e intrigante.

Vi lasciamo alle 5 serie tv Amazon Prime Video da recuperare assolutamente e alle 5 serie da vedere se amate la spettacolarità.