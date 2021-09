Prime Video, ecco 3 serie incredibili da non perdere in streaming su Amazon

Ogni mese i vari servizi di streaming arricchiscono i propri cataloghi con nuovi contenuti. La stessa cosa vale per Amazon Prime Video che si riempie di nuove interessanti serie televisive anche a settembre. Ecco, però, tre serie da non lasciarsi sfuggire.

Invincible

Invincible è una serie televisiva animata del 2021 basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Mark Grayson è un normale adolescente, tranne per il fatto che suo padre Nolan è il supereroe più potente del pianeta. Poco dopo il suo diciassettesimo compleanno, Mark inizia a sviluppare dei poteri propri. La serie è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica tanto da essere rinnovata per una seconda e una terza stagione. Ecco a voi la nostra recensione della prima stagione di Invincible.

Them - Loro

Loro è una serie televisiva horror statunitense creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe. Ambientata nel 1953, la prima stagione segue una famiglia afroamericana che, durante la Seconda Grande Migrazione, si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere di Los Angeles abitato interamente da bianchi. La nuova e bella casa della famiglia si trasforma lentamente in un epicentro di forze del male, mentre gli abitanti del quartiere cercano in tutti i modi di cacciare i nuovi vicini di casa, ricorrendo a intimidazioni e violenza. Potete anche leggere la nostra recensione per farvi un'idea.

Goliath Stagione 4 (24 settembre)

Billy McBride, un avvocato in disgrazia, accetta a malincuore di intentare una causa per omicidio contro uno studio legale colpevole di aver contribuito ad una cospirazione mortale. Per la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath, sarà nuovamente presente il Premio Oscar e vincitore di due Golden Globe Billy Bob Thornton. Tante novità ci aspettano in Goliath 4 tra cui alcune nuove aggiunte al cast!