Prime Video, le 3 serie TV che dovreste vedere questa settimana

Nel catalogo di Prime Video è facile perdersi, vista la quantità di serie TV a disposizione: la piattaforma streaming di Amazon ha puntato fortissimo sulla serialità televisiva negli ultimi anni, tra produzioni proprie e show di terze parti. Bando alle chiacchiere, dunque: a cosa dovreste dedicare la vostra attenzione questa settimana?

Il primo consiglio che vogliamo darvi riguarda The Devil's Hour: forte di un ottimo Peter Capaldi, la serie segue le avventure di una donna che si sveglia ogni notte alle 3:33 (l'ora del diavolo, appunto) e che durante la giornata si occupa di suo figlio, un bambino che non mostra emozioni. Le cose prenderanno una piega ancora più inquietante quando la nostra scoprirà di essere finita nel mirino di un criminale (qui, per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione di The Devil's Hour).

Un'altra serie che vi consigliamo di non perdere è Inseparabili, con una strepitosa Rachel Weisz nel doppio ruolo di Beverly ed Elliot Mantle, ginecologhe gemelle che condividono un obbiettivo: rivoluzionare il modo in cui le donne partoriscono. Occhio: potrebbe non essere la serie adatta a voi se siete facilmente impressionabili!

Chiudiamo con un grande classico troppo spesso sottovalutato: su Prime Video sono infatti presenti tutte le stagioni di Fringe, la serie sul soprannaturale ritenuta da molti l'erede spirituale di X-Files. Ce n'è abbastanza da occupare ben più di una settimana, non trovate? A questo punto non vi resta che mettervi comodi sul divano!

