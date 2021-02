Prime Video, 3 serie TV italiane da recuperare nel catalogo streaming di Amazon

Se siete alla ricerca di serie tv italiane da vedere, vi veniamo in soccorso suggerendovi tre serie imperdibili che potrete trovare sul catalogo Amazon Prime Video. È sempre un buon momento per fare una maratona o recuperare quella serie che vi siete ripromessi di vedere prima o poi.

Tutta colpa di Freud sarà disponibile sulla piattaforma dal 26 febbraio 2021 e vi consigliamo di tenerla d'occhio. Se avete visto, e vi è piaciuto, il film del 2014 con Marco Giallini non potete perdervi questa serie ispirata al lungometraggio. Al posto dell’attore romano ci sarà Claudio Bisio a interpretare lo psicanalista Francesco. Le sue tre figlie piene di problemi saranno interpretate da Caterina Shula, Marta Gastini e Demetra Bellina. Infine ci saranno Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Passando alle serie già disponibili, per il genere storico vi consigliamo I Medici, serie anglo-italiana che racconta la storia della famiglia fiorentina a partire da Cosimo de’ Medici (Richard Madden) fino a Lorenzo Il Magnifico (Daniel Sharman), protagonista delle ultime due stagioni della serie. Tra storia e bellezza la serie è andata in onda in anteprima su Rai Uno riscuotendo un grandissimo successo. Tra gli attori nostrani troviamo Guido Caprino, Alessandro Sperduti, Valentina Bellè, Alessandro Preziosi, Francesco Montanari, Filippo Nigro, Matteo Martari e Miriam Leone.

Basata sui romanzi di Antonio Manzini, Rocco Schiavone è una serie con protagonista Marco Giallini nei panni dell’ispettore antieroe, anacronistico, un poliziotto che infrange le regole, fuma erba, a cui vi affezionerete subito.

Viene trasferito dalla sua amata città natale Roma, ad Aosta, un luogo per lui insopportabile e triste. L’ispettore nasconde una storia tragica e un passato doloroso che tornerà a bussare alla sua porta.



Infine L’allieva, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei panni rispettivamente di Alice Allevi e Claudio Conforti. Se state cercando un po’ di romanticismo questa potrebbe essere la serie che fa al caso vostro.

Tratta dai libri di Alessia Gazzola, la serie segue Alice mentre studia per diventare medico legale e finisce per innamorarsi del suo insegnante.



