Prime Video: 3 serie TV sul servizio Amazon da tenere d'occhio a luglio

Come ogni mese le varie piattaforme di streaming arricchiscono i propri cataloghi con nuovi contenuti. La stessa cosa vale per Amazon Prime Video che si riempie di nuove interessanti serie televisive. Ecco quelle da non lasciarsi fuggire a luglio.

4 Blocks, Stagione 3 (1 luglio)

Si tratta di una serie drammatica tedesca trasmessa dall'emittente TNT Serie. Il protagonista è Ali "Toni" Hamady, un libanese che vive da più di 20 anni in Germania ed è a capo di un clan criminale coinvolto in traffici di droga. Ali vorrebbe tirarsi fuori dalla vita criminale, ma non sarà così semplice. Ricordiamo che le prime due stagioni sono già disponibili su Amazon Prime Video.

El Cid, Stagione 2 (15 luglio)

La seconda stagione di El Cid riparte dalla morte del re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy ora è cavaliere - a un passo dall'essere un vero eroe - ma dovrà prendere alcune decisioni molto difficili. Amina o Jimena? Sancio o Alfonso? Lealtà o gloria? Pace o guerra?

Battaglie, amore, politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere forniscono un ricco sfondo per la seconda stagione di El Cid, che racconta l'odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar: un eroe e una leggenda, accusato dai suoi nemici di essere un traditore. Jaime Lorente (Ruy) interpreta nuovamente il ruolo di uno dei personaggi più famosi della storia di Spagna e per maggiori informazioni su questo show vi invitiamo a leggere la nostra recensione di El Cid.

Making The Cut, Stagione 2 (16 luglio)

Nuova location, nuovi designer, stesso grande stile: Making the Cut è ancora in missione per cercare il prossimo grande fashion brand internazionale. Nella seconda stagione, ai presentatori Heidi Klum e Tim Gunn si uniranno i giudici Winnie Harlow, supermodella di fama mondiale, e la fashion pop icon e Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott. In più, altri giudici faranno visita durante questa stagione, tra cui Prabal Gurung e Shiona Turini. La seconda stagione, girata a Los Angeles, celebra questa città rinomata per ospitare alcune delle persone e degli eventi più importanti del mondo della moda. Dai red carpet calcati dalle star allo street style all'avanguardia, la scena fashion di Los Angeles sarà una cornice perfetta per la seconda stagione di Making the Cut.

Ricordiamo che recentemente Invincible è stata rinnovata per due stagioni da Amazon perciò vale decisamente la pena recuperarla se ancora non l’avete guardata.