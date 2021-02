Prime Video: 4 serie TV da guardare se avete nostalgia degli anni '80

Amazon Prime Video è un contenitore sempre più vasto di contenuti vecchi e nuovi, con una vocazione sempre più internazionale e che possa arricchire il pubblico di prodotti che seguono sempre più generi differenti.

Dopo avervi parlato delle cinque serie televisive degli anni '90 da vedere su Amazon Prime Video, ecco a voi le 5 serie televisive anni '80 che vi consigliamo di non perdervi.

Iniziamo con MacGyver, mitico telefilm andato in onda dal 1985 al 1992 e rimasto nella memoria collettiva per gli stravaganti escamotage con i quali l’agente segreto, interpretato da Richard Dean Anderson, riusciva a cavarsela in ogni situazione di pericolo con l’ausilio dell'indimenticabile e inseparabile coltellino svizzero e un po’ di nastro adesivo. Un talento che nel 2015 è diventato anche un verbo riconosciuto dall’Oxford Dictionary: MacGyver che significa "creare e riparare un oggetto in maniera creativa e con inventiva utilizzando gli oggetti che si hanno a disposizione”.

Impossibile non citare A-Team (in arrivo l'8 febbraio) la serie televisiva trasmessa per la prima volta dal 1983 al 1987. Questa serie, creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, segue il filone del "militarismo buono", in cui l'uso di armi ingegnose e non convenzionali non comporta mai la morte o il ferimento grave dei nemici, secondo un'impostazione tipica dell'intrattenimento popolare negli anni 1980.

Continuiamo con Automan, una serie televisiva di fantascienza creata nel 1983 da Glen A. Larson. Si avvicina molto dal punto di vista visivo al film Tron della Disney grazie agli effetti speciali applicati al vestiario e ai mezzi di locomozione legati al protagonista. La serie è composta soltanto da una stagione di tredici episodi della durata di circa 50 minuti perché negli Stati Uniti non ebbe un successo tale da giustificare la produzione di altre stagioni. In ogni caso divenne una serie cult che non potete assolutamente perdervi.

Siamo fatti così, invece, è la celebre serie d'animazione sul corpo umano e il suo funzionamento andata in onda per la prima volta nel 1987 e conclusosi nel 1988 dopo 26 puntate. Questa serie televisiva permetteva di compiere un viaggio emozionante attraverso il corpo umano, allo scopo di capire come funzioni e come si sia evoluto. Si potevano scoprire tutti i segreti del nostro organismo fin nei più microscopici particolari.