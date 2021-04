Prime Video: 5 consigli su cosa guardare in streaming nel weekend

Il mese di Aprile ha già portato su Amazon Prime Video una ventata di interessanti novità, tra cui contenuti Amazon Original davvero imperdibili che hanno permesso di regalare dei momenti d'intrattenimento assolutamente memorabili. Alcuni di questi meritano di essere visti in questo weekend.

Before Pintus

Disponibile dal 19 aprile, in esclusiva su Prime Video, Before Pintus con Angelo Pintus. La serie racconta la vita quotidiana, sia personale che professionale di Angelo, comico squattrinato ma di talento, cercando di rispondere alla domanda com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo?

Alice e Peter

Disponibile dal 22 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video il film Alice e Peter. Il film segue le vicende di Peter, prima che diventasse Pan, e Alice, prima di visitare il Paese delle Meraviglie: due fratelli che vivono insieme alla loro famiglia in una casa in campagna. Quando un terribile avvenimento sconvolge le loro vite, Alice e Peter decidono di trovare una soluzione, ritrovandosi così in un mondo pericoloso e misterioso in grado di cambiare il loro destino.

LOL: Chi ride è fuori

LOL: Chi ride è fuori è un comedy show tutto italiano che vede la partecipazione di dieci comici su un set che devono riuscire a rimanere chiusi in una stanza per sei ore consecutive senza ridere. Lo show è condotto da Fedez e Mara Maionchi e tra i comici troviamo Frank Matano, Michela Giraud, Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Elio, Ciro, Fru e Caterina Guzzanti. Il vincitore riceverà 100.000 euro da destinare in beneficienza a un ente a sua scelta.

Them

Una serie antologica che esplora il terrore in America. La prima stagione, Covenant, ambientata negli anni ’50, segue una famiglia nera che si trasferisce dal North Carolina a Los Angeles, in un quartiere di soli bianchi, durante la Grande Migrazione. La loro casa diventa l’epicentro in cui forze malvagie, della porta accanto e dell’altro mondo, minacciano di schernirli e distruggerli.

Rocco Schiavone

Arriva la quarta stagione di Rocco Schiavone, serie italiana sull'omonimo burbero vicequestore che viene trasferito ad Aosta da Roma a causa di forti pressioni politiche. L'uomo è impegnato a risolvere casi nel nuovo ambito territoriale mentre viene consolato dal ricordo della moglie morta.

Ecco, invecem alcune serie TV che dovreste recuperare in generale su Amazon Prime Video; scopriamo, invece, tutto ciò che c'è da sapere su LOL: Chi Ride è Fuori, il nuovo show targato Amazon Prime Video.