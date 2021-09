Prime Video, 5 consigli per le migliori serie di settembre su Amazon

Settembre è un mese impegnativo per gli amanti delle serie TV. Tra ritorni e novità, infatti, la stagione autunnale è sempre quella in cui si conta un maggior numero di arrivi, con cui è difficile stare al passo. Anche quest'anno le piattaforme non ci deludono, compresa ovviamente quella di Amazon. Vediamo cosa ha in serbo per noi Prime Video!

PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda (10 Settembre)

Si tratta di una docu-serie che racconta la storia di uno dei club più importanti a livello internazionale, il Paris Saint-Germain. In questa serie avremo modo di immergerci nel finale della stagione 2019-2020 e nell'intero anno calcistico 2020-2021, scoprendo la realtà odierna del club e il suo glorioso passato.

Voltaire High New! (10 Settembre)

Siamo ancora una volta in Francia con questa produzione, ambientata nel 1963 nel liceo Voltaire. Nel Settembre di quell'anno il liceo diventa misto, e per la prima volta 11 ragazze fanno lezione con tantissimi ragazzi. Una vera rivoluzione, che anticipa gli eventi del 1968.

Nine perfect strangers (ogni giovedì fino al 23 Settembre)

E' recentemente arrivata su Amazon Prime la nuova serie con Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers. Si tratta in verità di una miniserie, che ha debuttato il 20 Agosto sulla piattaforma e che è tratta dal romanzo di Liane Moriarty. Siamo nel centro benessere Tanquillum House, un luogo dove si può rivoluzionare in meglio la propria vita attraverso i trattamenti offerti. A sottoporsi a questo tipo di esperienza sono nove ospiti, che ben presto scopriranno che c'è qualcosa di losco sotto. La serie, drammatica, è anche un interessante thriller psicologico, che ha già conquistato il pubblico con i suoi primi quattro episodi.

Goliath (24 Settembre)

Non solo novità, ma anche ritorni in questo Settembre. Ritorna infatti con una quarta stagione Goliath, show che segue un avvocato, interpretato da Billy Bob Thornton, alla ricerca di una reale giustizia in un sistema sempre più corrotto. Tante novità ci aspettano in Goliath 4 tra cui alcune nuove aggiunte al cast!

Dinner Club (24 Settembre)

Qui si parla di un cooking travelogue in sei puntate tutto italiano, che vede i suoi sette protagonisti impegnati in una serie di incredibili viaggi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia. Oltre a Carlo Cracco, che sarà la guida, ci saranno anche Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Fabio De Luigi, Sabrina Ferilli e Valerio Mastandrea. I sette condivideranno anche delle cene in cui si scambieranno racconti e durante le quali assaggeranno alcune delle più buone prelibatezze italiane.