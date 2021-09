Prime Video, 5 novità della settimana da tenere d'occhio

Il programma di uscite su Amazon Prime di Settembre è molto ampio, e conta un buon numero di prodotti tra serie TV e film. Tra le novità più interessanti della settimana ce ne sono 5 che secondo noi dovreste tenere d'occhio!

Back to the Rafters - dal 17 Settembre

Sono passati 6 anni da Packed to the Rafters ed ecco che la famiglia australiana torna ancora un'ultima volta. Le cose, però, sono un po' diverse questa volta. Dave e Julie vivono adesso in campagna con la figlia Ruby. Si ritrovano tutti a Sydney per il loro 35esimo anniversario, in una visita durante la quale scopriamo le sfide dei figli più grandi dei Rafter e quella del nonno Ted, che fa fatica a trovare il suo posto. Un'ultima avventura da non perdersi.

Nine Perfect Strangers - dal 18 Agosto

Nine Perfect Strangers è una nuova serie con Nicole Kidman che ha debuttato su Prime il 18 Agosto. Lo show è poi andato avanti con la tradizionale formula di una puntata a settimana, con l'ultimo episodio disponibile pubblicato il 15 Settembre. Nine Perfect Strangers è ambientata a Tranquillum House, un luogo in cui è possibile rivoluzionare in meglio la propria vita, e in cui all'inizio della serie troviamo i protagonisti. Tuttavia questo posto sembra nascondere qualcosa di losco. Scoprite cosa ne abbiamo pensato nella nostra anteprima di Nine Perfect Strangers.

The Putin Interviews - dal 15 Settembre

In questo caso si parla di una miniserie composta da quattro episodi di un'ora ciascuno che raccolgono tutte le interviste fatte al Presidente della Russia Vladimir Putin tra il 2015 e il 2017. Un documento interessante, che ci fa conoscere una figura importante del periodo storico in cui viviamo.

Puerto Escondido - dal 15 Settembre

Dai prodotti seriali passiamo ad un film. In questo caso si parla di qualcosa di vecchio, in quanto la pellicola di Salvadores è del 1992. Il protagonista, Mario, lascia l'Italia per raggiungere Puerto Escondido in Messico dopo aver assistito ad un omicidio. L'uomo cerca di nascondere le sue tracce, perché dovrebbe essere la prossima vittima scelta dall'assassino.

Everybody's Talking About Jamie - dal 17 Settembre

Si tratta di un originale Amazon Prime, tratto dall'omonimo Musical che ha sbancato a Broadway. Il film parla di Jamie New, un adolescente il cui sogno è quello di diventare una drag queen star del palcoscenico. Per raggiungerlo, il giovane, si ritroverà di fronte a ostacoli e pregiudizi. Si tratta di un musical ispirato alla vita reale di Jamie Campbell, un prodotto assolutamente imperdibile!