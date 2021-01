Prime Video: 5 serie Amazon da guardare se amate gli show spettacolari

La piattaforma streaming di Amazon Prime Video è da sempre rinomata per fornire ai propri abbonati un catalogo enorme e ricco di prodotti che possano accontentare virtualmente ogni tipo di spettatore. Oggi vogliamo presentarvi una nostra selezione dei migliori 5 show televisivi più spettacolari e adrenalinici presenti proprio su Amazon Prime Video.

Che siate alla ricerca di azione, paura, thriller, mistero o semplicemente di una serie che possa tenervi incollati ai divani per tutta la sera, i nostri consigli fanno esattamente al caso vostro.

The Boys

Non c'è bisogno di presentazioni: The Boys è senza dubbio una delle serie più riuscite degli ultimi anni, con una trama tra le più rocambolesche presenti nel catalogo Amazon Prime Video. Momenti di pura follia, esaltanti e politicamente scorretti vi terranno compagnia nello show ideato da Eric Kripke. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione no spoiler dell'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di The Boys.

Hanna

Forse leggermente meno brillante di The Boys, ma di sicuro Hanna ha un grandioso impatto visivo e sa intrattenere lo spettatore con alcuni momenti mozzafiato. La serie di David Farr è fresca e brillante, e al netto di qualche sbavatura qua e là, sa regalare intense emozioni. Volete saperne di più? Potete leggere la nostra recensione della seconda stagione della serie TV Amazon Prime Video di Hanna.

The Man in the High Castle

Diffidate dalle apparenze: The Man in the High Castle è sicuramente una serie riflessiva, ma i momenti spettacolari non si sprecano all'interno dello show ideato da Frank Spotnitz come adattamento dell'omonimo (almeno negli Stati Uniti) romanzo ucronico di Philip K. Dick, conosciuto invece in Italia come La svastica sul sole. La recensione della nostra redazione della quarta stagione di The Man in the High Castle mostra come si tratti di uno show davvero straordinario scenograficamente.

The Terror

Alziamo il livello di panico con la presentazione di The Terror, serie horror antologica che vuole presentare la paura sotto diversi aspetti della psiche umana. Dopo una prima stagione che ha adattato il romanzo La scomparsa dell'Erebus, il secondo ciclo di episodi è un soggetto originale che si pone l'obiettivo di strizzare l'occhio a un modo di fare horror tipicamente orientale. Consigliata per gli amanti del genere.

The Purge

Chiudiamo ancora nel segno della suspense e dell'orrore con la serie TV di The Purge, prodotto televisivo facente parte del franchise meglio conosciuto in Italia come La notte del giudizio. Forse non lo show più originale del catalogo (e, a tratti, molto derivativo), ma la recensione firmata Everyeye della seconda stagione di The Purge conferma che siamo di fronte a una serie che di certo non annoia lo spettatore.

Ora vogliamo sapere il vostro parere: quali sono le serie più spettacolari su Amazon Prime Video? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!