Prime Video: 5 serie TV degli anni 90 da guardare in streaming su Amazon

Se negli anni '90 siete cresciuti a pane e serie Tv, ricorderete sicuramente i lunghi pomeriggi trascorsi assistendo a programmazioni confusionarie e salti di episodi pur di guardare le vostra serie tv preferita.

Ora siamo nell'era dello streaming, dove basta pagare un abbonamento e potete approfittare di un ampio numero di contenuti seriali tutti disposti ordinatamente e in maniera organizzata. Certo, ancora oggi vi sono delle problematiche legate ai diritti di pubblicazione che spesso portano a vedere alcune stagioni di una determinata serie in una piattaforma e altre in una differente, ma ecco a voi le 5 serie anni '90 che non potete perdervi su Amazon Prime Video.

Iniziamo con Xena: Principessa guerriera, la celebre serie televisiva dove mitologia, avventura, amicizia e amore si fondono nei viaggi di Xena, una principessa guerriera in cerca di pace interiore. Sullo sfondo dell'antica Grecia, in un contesto molto fantasioso, la protagonista può contare sul sostegno di Olimpia. Fu prodotta dal 1995 al 2001, nacque come spin-off della serie Hercules, ma fu subito apprezzata grazie alla splendida interpretazione di Lucy Lawless e dell'intero cast.

Impossibile non citare A-Team, la serie televisiva trasmessa per la prima volta dal 1983 al 1987. Questa serie, creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, segue il filone del "militarismo buono", in cui l'uso di armi ingegnose e non convenzionali non comporta mai la morte o il ferimento grave dei nemici, secondo un'impostazione tipica dell'intrattenimento popolare negli anni 1980.

Vi è anche la celebre serie X-Files, serie televisiva ideata da Chris Carter e trasmessa dal 1993 al 2002 e successivamente dal 2016 al 2018. La serie vede protagonisti due agenti dell'FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, la cui attività si caratterizza per indagare su particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie sotto tematiche del cinema dell'orrore e della fantascienza, tra i quali creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni.

Se siete a caccia di storie a metà tra l'horror e il romanticismo, non potete perdervi Buffy L'ammazzavampiri. Su Amazon Prime Video sono disponibili tutte le stagioni dell'iconica serie tv soprannaturale di Joss Whedon incentrata sull'impavida adolescente Buffy Summers, interpretata dall'indimenticata Sarah Michelle Gellar, che lotta contro vampiri, demoni e altre forze del male a Sunnydale. A combattimenti, acrobazie (e ad effetti speciali memorabili) si affiancano storie di amicizia e di amore della Scooby Gang, il gruppo di amici pronto ad aiutare la cacciatrice quando ne ha bisogno.

Concludiamo con Seinfeld, serie che grazie ai suoi 10 Premi Emmy e i suoi 3 Golden Globe vinti, è una delle sitcom più all'avanguardia degli anni '90. La serie segue le disavventure, a tratti anche surreali, del nevrotico cabarettista newyorchese Jerry Seinfeld e del suo curioso gruppo di amici newyorchesi. Merito anche del suo stile sopra le righe e con una vocazione spiccatamente metanarrativa, Seinfeld dettò nuove regole per la comicità in tv.

