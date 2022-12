Prime Video: 5 serie tv da non perdere che usciranno nel 2023 sulla piattaforma

Il 2022 è stato un anno ricco di sorprese su Prime Video, segnato chiaramente dal successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie dei record per la piattaforma, ma il 2023 si preannuncia ugualmente importante per il servizio e i suoi abbonati.

Nel corso del prossimo anno, infatti, Prime Video continuerà a stupire con tante produzioni italiane e internazionali: sul fronte nostrano, non possiamo non segnalare la terza stagione dello show dei record LOL Chi ride è fuori (scoprite chi sono i concorrenti di LOL 3), il ritorno del cooking travelogue Dinner Club, il secondo capitolo della storia della famiglia più seguita d’Italia con The Ferragnez - La Serie, e infine le nuovissime serie Sono Lillo ed Everybody Loves Diamonds.

Sul fronte delle produzioni internazionali, invece, non mancheranno grandi ritorni con le nuove stagioni di Hunters, Carnival Row, The Marvelous Mrs. Maisel, La ruota del tempo, Star Trek Picard e Good Omens, insieme a tantissime novità tra cui l’attesissima Citadel, la rivoluzionaria serie-evento da AGBO dei Fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale e inaugurazione di un grande franchise globale, o lo spin-off di The Boys Gen V, ambientato nell'unica scuola superiore americana esclusivamente per supereroi young-adult (gestita dalla Vought International) e che esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola.

