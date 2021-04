Prime Video, 5 serie TV da tenere d'occhio ad aprile

Amazon Prime Video, come ogni mese, arricchisce il suo catalogo di prodotti nuovi. Per quanto riguarda le serie televisive, vediamo insieme quali sono le cinque che non dovete assolutamente farvi scappare.

LOL: Chi ride è fuori - 1 Aprile

LOL: Chi ride è fuori è un comedy show tutto italiano che vede la partecipazione di dieci comici su un set che devono riuscire a rimanere chiusi in una stanza per sei ore consecutive senza ridere. Lo show è condotto da Fedez e Mara Maionchi e tra i comici troviamo Frank Matano, Michela Giraud, Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Elio, Ciro, Fru e Caterina Guzzanti. Il vincitore riceverà 100.000 euro da destinare in beneficienza a un ente a sua scelta.

Them - 9 Aprile

Una serie antologica che esplora il terrore in America. La prima stagione, Covenant, ambientata negli anni ’50, segue una famiglia nera che si trasferisce dal North Carolina a Los Angeles, in un quartiere di soli bianchi, durante la Grande Migrazione. La loro casa diventa l’epicentro in cui forze malvagie, della porta accanto e dell’altro mondo, minacciano di schernirli e distruggerli.

Before Pintus – 19 aprile

Composta da otto episodi da 35 minuti, la serie racconta la vita privata e lavorativa di Angelo Pintus, cercando di rispondere ad una domanda: com’è la vita di un famoso showman prima del successo? Retroscena e curiosità su uno dei comici italiani più divertenti e irriverenti.

Rocco Schiavone - 8 aprile

Arriva la quarta stagione di Rocco Schiavone, serie italiana sull'omonimo burbero vicequestore che viene trasferito ad Aosta da Roma a causa di forti pressioni politiche. L'uomo è impegnato a risolvere casi nel nuovo ambito territoriale mentre viene consolato dal ricordo della moglie morta.

Leonardo - 28 aprile

Dopo l'uscita dei primi episodi su Rai Uno e alcune polemiche che l'hanno resa protagonista, la serie su Leonardo da Vinci sbarca anche su Amazon Prime Video. Nel 1506, il più famoso artista del suo tempo, viene accusato dell'omicidio di Caterina da Cremona. Interrogato da Stefano Giraldi, ambizioso ufficiale del Ducato di Milano, Leonardo inizia a raccontare la sua vita, a partire dal primo incontro con Caterina nella bottega di Andrea del Verrocchio. Giraldi, affascinato dalla personalità dell'artista, inizia a sospettare che Leonardo possa essere innocente e indaga per scoprire la verità.

