Prime Video: 5 nuove serie tv in uscita in esclusiva a gennaio 2024

Dopo avervi parlato dei 4 nuovi film di Prime Video in uscita a gennaio 2024, spostiamoci sul lato delle serie tv per dare un'occhiata alle novità che arriveranno sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon nel primo mese del nuovo anno.

Marry my husband - dall'1 gennaio. Tratto da una web novel, racconta la storia di vendetta di una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. La famosa regina delle commedie romantiche Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won. Dopo aver scoperto il tradimento della sua migliore amica Jung Su-min (Song Ha Yoon) e del marito Park Min-hwan (Lee Yi Kyung), Min-hwan uccide Ji-won. Con un colpo di scena, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta di cambiare il suo destino con il collega Yoo Ji-hyuk (Na Inwoo).

- dal 4 gennaio. Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show è condotto da Dargen D’Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. No Activity: Niente da segnalare - dal 18 gennaio. Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Con Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Maccio Capatonda, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono, un adattamento del format australiano No Activity.

- dal 19 gennaio. Charlie, la principessa dell'Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano "check-out" in Paradiso. Mentre la maggior parte dell'Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il "Demone della Radio" si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà. Expats - dal 26 gennaio. Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

