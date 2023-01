Prime Video: se amate le atmosfere di Harlem, sta per arrivare la serie che fa per voi

Il 2023 sarà un anno molto ricco per gli amanti delle serie tv abbonati a Prime Video, e in queste ore la piattaforma di streaming on demand ha presentato una delle prossime uscite, perfette per chi ama New York e sente il fascino di uno dei suoi quartieri più iconici, Harlem.

Prime Video ha infatti confermato la data d'uscita della seconda stagione di Harlem, che debutterà sulla piattaforma di streaming on demand a partire da venerdì 3 febbraio con due puntate disponibili ogni settimana (per un totale di otto episodi).

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione della serie i fan ritroveranno Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

La seconda stagione di Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) della ‘i am OTHER’.

