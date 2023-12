Prime Video, se amate i thriller la serie tv Regina Rossa farà sicuramente al caso vostro

Dopo l'ultimo video promozionale di Gigolò per caso, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato Regina Rossa, nuova serie tv thriller in arrivo a febbraio.

Adattamento televisivo in sette episodi del primo libro della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado (composta da Regina Rossa, Lupa Nera e Re Bianco), la serie racconta la storia di Antonia, che con un QI di 242 è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra: diventa la 'Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale, che però la porta a perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della ‘Regina Rossa’ si mette in moto: insieme ad Antonia il suo ex capo, Mentor, schiera anche Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia.

Regina Rossa è descritto come un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l’urgenza e l’azione dell’indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti. La serie sarà disponibile il 29 febbraio 2024 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Per altri contenuti scoprite queste 4 nuove serie tv in arrivo su Prime Video a dicembre 2023.