Prime Video, Amazon annuncia l'arrivo di nuove serie tv a dicembre: ecco i titoli

A cinque settimane di distanza dal Natale il mercato dello streaming è già molto nutrito. E nonostante Netflix si appresti a dare come sempre battaglia, Amazon Prime Video si è attrezzata molto bene, annunciando una lista di serie tv che arriveranno sulla piattaforma streaming a partire al prossimo 1° dicembre. Scopriamo le più interessanti.

Dal prossimo mese sarà disponibile The Wilds, serie in cui un gruppo di ragazze adolescenti deve sopravvivere su un'isola deserta.

Inoltre il noto show di fantascienza The Expanse sarà disponibile con la quinta stagione e tre nuovissime puntate a partire dal 16 dicembre.



Altri titoli interessanti previsti a dicembre su Prime Video sono The Grand Tour, creata da Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May e Andy Wilman.

Verso fine mese sarà disponibile la serie Yearly Departed, con la star di La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan, Sarah Silverman e Tiffany Haddish, oltre alla serie animata Clifford, tratta da Clifford il grande cane rosso.

Come al solito Amazon ha ampliato la propria libreria di film e serie tv prima del periodo festivo includendo alcuni grandi classici come i film di James Bond.

Amazon starebbe lavorando anche all'acquisizione di alcuni show tv attualmente di proprietà di altre reti o tv via cavo.



