Prime Video annuncia Étoile, nuova serie dai creatori de La fantastica signora Maisel

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato di aver ordinato ben due stagioni di Étoile, una nuova serie in otto episodi dai creatori di La fantastica signora Maisel Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, che tornano in veste di sceneggiatori, registi ed executive producer.

Ambientata a New York City e Parigi, Étoile segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie famose in tutto il mondo che con una scommessa ambiziosa scambieranno i loro allievi più talentuosi per salvare le loro storiche istituzioni. Nel cast l’attore vincitore di un Emmy Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel), Camille Cottin (Call My Agent!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), e David Alvarez (West Side Story). Étoile sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

L'annuncio della nuova serie e del proseguimento della partnership tra Prime Video e la coppia Sherman-Palladino e Palladino arriva durante la messa in onda della quinta ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, che ha debuttato con tre episodi su Prime Video venerdì 14 aprile con nuovi episodi che saranno disponibili ogni settimana fino al gran finale che arriverà il 26 maggio.

