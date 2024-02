Prime Video annuncia le serie tv Jinx, Murder Inc e Pearl di Brian Michael Bendis

Dopo aver confermato la serie tv tratta da Criminal di Ed Brubaker, la piattaforma di streaming on demand Prime Video continuerà a collaborare con le leggende del fumetto americano grazie ad una nuova partnership con l'autore Brian Michael Bendis.

Lo storico scrittore Marvel, autore di Daredevil, Jessica Jones, Spider-Man e creatore di Miles Morales, ha ufficialmente stretto un accordo di first-look con Prime Video: in seguito a questa collaborazione, Bendis è già stato convocato dalla piattaforma di streaming on demand per sviluppare tre nuove serie tv, tutte basate su alcuni dei suoi fumetti originali più famosi: Jinx, Murder Inc e Pearl.

"Brian ha avuto un immenso successo nel corso della sua carriera, contribuendo ad alcuni dei fumetti di maggior impatto culturale degli ultimi tempi", ha affermato Nick Pepper, capo dello sviluppo SVOD statunitense presso Amazon MGM Studios. “Siamo entusiasti che stia portando la sua narrazione agli Amazon MGM Studios”. Bendis ha aggiunto: “Sono entusiasta di far parte della schiera stellare di narratori di Amazon. La loro visione per il futuro dei media è COSÌ dannatamente entusiasmante: negli anni i lettori hanno fatto il tifo per le nostre creazioni originali del Jinxworld, e non vediamo l'ora di portarle sul piccolo schermo”.

