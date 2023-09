Prime Video, arriva la pubblicità: aumento di costi per gli abbonamenti

Le cose stanno cambiando anche in casa Amazon Prime Video: dopo l'aumento dei prezzi Netflix e l'aggiunta della pubblicità per variare gli abbonamenti sembrerebbe che questa stessa strada sarà percorsa, a breve, anche da Prime Video.

Nel dettaglio, dunque, secondo quanto riportato da Deadline, anche Prime Video prevederà abbonamenti con annunci pubblicitari per il "piano" base al prezzo di $14,99. Per continuare la visione di film e serie TV su Prime Video senza annunci, invece, sarà necessario pagare un sovrapprezzo di $ 2,99 al mese. Ma in quali paesi verranno applicate queste modifiche? Al momento, l'abbonamento cambierà negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania nei primi mesi del 2024.

L'Italia, al momento, non rientra tra i paesi interessati ma non ci sono certezze che anche il costo dell'abbonamento Prime Video (che ricordiamo essere incluso con l'abbonamento Amazon Prime) non aumenti.

Negli ultimi anni, la produzione Amazon di titoli di serie TV e film è aumentata parecchio e con essa anche l'ambizione dei prodotti proposti: come non menzione la serie TV prequel de Il Signore degli anelli? Gli ultimi aggiornamenti su Gli Anelli del Potere 2 fanno ben sperare sebbene la data di uscita non sia stata ancora divulgata. Il calendario non è ufficiale neanche per l'attesissima The Boys 4 ma se avete nostalgia della Vought International non potete che vedere Gen V, serie spin-off di The Boys.