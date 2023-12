Su Prime Video arrivano le pubblicità! Si parte il 29 gennaio

A settembre Amazon aveva annunciato l'arrivo di annunci pubblicitari per i contenuti di intrattenimento di Prime Video. Ora abbiamo una data. Il 29 gennaio verranno introdotti gli spot pubblicitari nelle serie e nei film in onda sul servizio negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada. Seguiranno Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia.

La mossa è stata annunciata in una lettera inviata agli abbonati in cui si descrive l'aggiunta di ciò che è stato definito "pubblicità limitata" per consentire al servizio di "continuare a investire in contenuti avvincenti e continuare ad aumentare questo investimento per un lungo periodo di tempo".

Un tempo osteggiato dagli operatori di streaming, il modello a doppio abbonamento e pubblicità - e il doppio flusso di entrate che ne deriva - è diventato la norma. Con l'adozione da parte di Amazon Prime di annunci pubblicitari su tutto il suo portfolio di contenuti, sulla scia dell'introduzione dei livelli pubblicitari da parte di Netflix e Disney+, solo Apple TV+ rimane l'unica grande piattaforma di streaming a utilizzare un modello di abbonamento puro.

Questo segna il passo successivo nelle ambizioni pubblicitarie di Amazon. L'azienda ha trascorso gli ultimi anni a organizzare un'importante offensiva pubblicitaria, sia attraverso gli sport in diretta sia attraverso la piattaforma di Prime Video che le piattaforme "sorelle" come Freevee e Twitch. Sebbene i 38 miliardi di dollari che Amazon ha incassato dalla pubblicità l'anno scorso siano una piccola parte dei suoi 502 miliardi di dollari di entrate annuali totali, la crescita è stata di oltre il 20% su base trimestrale.

Nel frattempo, date un'occhiata alle nuove serie Amazon in arrivo nel 2024.

Qui il messaggio inviato da Amazon ai suoi abbonati: "Oggi vi scriviamo in merito a un imminente cambiamento nella vostra esperienza Prime Video. A partire dal 29 gennaio, i film e gli show televisivi di Prime Video includeranno una pubblicità limitata. Questo ci consentirà di continuare a investire in contenuti interessanti e di incrementare tale investimento per un lungo periodo di tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere un numero significativamente inferiore di pubblicità rispetto alla TV lineare e agli altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale della sua iscrizione a Prime.

Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità per un costo aggiuntivo di 2,99 dollari al mese* che potete sottoscrivere qui. I clienti Prime Video hanno la possibilità di pre-registrarsi per l'opzione mensile senza pubblicità, ma la fattura non verrà addebitata fino al 29 gennaio".