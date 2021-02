Prime Video: i consigli sulle migliori serie TV della settimana, cosa vedere su Amazon

Se siete alla ricerca di una serie tv da guardare durante il prossimo fine settimana, ecco per voi alcune serie uscite recentemente sul catalogo di Amazon Prime Video, sempre ricco di novità, da non perdere.

El Internado: Las Cumbres (The Boarding School)

Questa serie tv spagnola di genere horror, è un reboot della serie di Antena 3 El internado ed è disponibile sul catalogo di Amazon Prime Video dal 19 febbraio 2021. Poche settimane prima della premiere della prima stagione, è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione. La serie segue le vicende di un gruppo di ragazzi della Boarding School, una scuola situata accanto a un vecchio monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, gli studenti sono ragazzi tormentati e ribelli che vivranno sotto la rigida e severa disciplina imposta dal centro per reintegrarli nella società. La foresta circostante ospita antiche leggende e minacce che ti immergeranno in avventure frenetiche e terrificanti. Dopo un fallito tentativo di fuga dal collegio, Manuel scompare nella foresta per mano di un uomo misterioso che indossa una maschera da corvo. Paul, Amaia e i loro amici non smettono di cercarlo.

Riverdale (stagione 4)

La quarta stagione della serie di successo basata sugli Archie Comics è disponibile sul catalogo a partire dall’1 febbraio 2021 e vede Archie e i suoi compagni alle prese con il loro ultimo anno di liceo ed altri misteri da risolvere.

Tutta Colpa di Freud – La Serie

Dopo il successo dell’omonimo film del 2014 diretto da Paolo Genovese, arriva la serie tv. Sarà disponibile su Prime Video da venerdì 26 febbraio 2021 e ad interpretare lo psicanalista Francesco ci sarà Claudio Bisio al posto di Marco Giallini. Le sue tre figlie piene di problemi di qualsiasi tipo che lo faranno dannare saranno interpretate da Caterina Shula, Marta Gastini e Demetra Bellina. Infine ci saranno Claudia Pandolfi e Max Tortora.

The Family Man (stagione 2)

Disponibile a partire da venerdì 12 febbraio, The Family Man è una serie d'azione e spionaggio e segue la storia di Srikant Tiwari, che lavora come analista senior nella fittizia Threat Analysis and Surveillance Cell (TASC), che fa parte della National Investigation Agency (NIA) dell'India. È un uomo sposato con due figli e la prima stagione segue un'indagine su un potenziale attacco terroristico, mentre allo stesso tempo segue la sua vita familiare leggermente instabile.



Inoltre dall’1 febbraio 2021 sono disponibili anche tutte le undici stagioni di The Big Bang Theory, magari servirà più di un weekend per guardarle tutte, ma sono a vostra disposizione nel catalogo di Amazon Prime Video.



Scoprite quali serie lasceranno il catalogo Amazon entro la fine del mese, mentre Amazon ha annunciato una serie tv sulla Juventus che sarà disponibile in 240 paesi.