Prime Video fa fuori queste due nuove serie tv dopo una sola stagione

A fronte di serie tv dal grande successo e capaci di durare per innumerevoli stagioni, le piattaforme di streaming si vedono costrette, per motivi di budget a cancellare sempre più show dopo una sola stagione. È il caso di due prodotti pubblicati su PAmazon Prime Video che non si sono rivelati capaci di resistere fino a una seconda stagione.

Dopo avervi parlato della cancellazione di Lockwood & Co da parte di Netflix, dobbiamo tornare a parlare di serie cancellate per riportare la cattiva notizia che riguarda la cancellazione di due show presentati dal servizio video di Jeff Bezos e durati una sola stagione.

Parliamo di Ragazze Vincenti e di The Peripheral, entrambe pubblicate nel 2022 e entrambe inizialmente rinnovate per una seconda stagione e con i lavori già cominciati.

La causa principale della cancellazione degli show pare essere legata agli scioperi che stanno bloccando l’industria hollywoodiana e che ritarderebbero di molto la pubblicazione delle opere.

In questo senso, Amazon non si è detta disposta ad aspettare, anche visti gli importanti costi in particolare dietro The Peripheral, e i team creativi dietro i due prodotti si sono già messi alla ricerca di nuovi distributori per continuare a produrre le nuove stagioni.

Una situazione, ancora in divenire, dunque, per quanto sia ormai certo che non potremo vedere i due show sulla loro piattaforma di origine. In attesa di capirne di più vi lasciamo alla recensione di The Peripheral.