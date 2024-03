Su Prime Video c'è una serie tv con Nicole Kidman che ha un cast semplicemente da urlo

La piattaforma di streaming on demand Prime Video non è nuova alla realizzazione di serie tv ambiziose dall'ampio cast 'cinematografico', e se questi progetti sono quelli che amate di più allora vi consigliamo la nuova serie con Nicole Kidman.

Stiamo parlando di Nine Perfect Strangers 2, serie tv che la piattaforma ha rinnovato per una seconda stagione lo scorso anno e per la quale in queste ore è stato svelato il nuovo cast: oltre al ritorno di Nicole Kidman, anche produttrice esecutiva della serie, i nuovi episodi includeranno Henry Golding, Mark Strong e Lena Olin come personaggi fissi.

Ancora nessun dettaglio sulla trama della nuova stagione ma il primo ciclo narrativo - basato sul bestseller del The New York Times dell’autrice Liane Moriarty e disponibile in esclusiva su Prime Video - si svolgeva in un health-and-wellness resort boutique che promette guarigione e trasformazione, mentre nove abitanti stressati provenienti dalla città cercano di intraprendere un percorso verso uno stile di vita migliore. A vegliare su di loro durante questo ritiro di 10 giorni c'è la direttrice del resort, Masha (Nicole Kidman), una donna la cui missione è quella di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Tuttavia, questi nove “perfetti” sconosciuti non hanno idea di cosa sta per succedergli davvero.

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile per i clienti Prime Video in tutto il mondo, con una data che sarà svelata prossimamente. Per altri contenuti recuperate l'inquietante trailer di Nine Perfect Strangers.

