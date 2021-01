Prime Video: le migliori 5 serie TV Amazon uscite nel 2020

Il 2020 si è chiuso, per fortuna. Quello che sicuramente passerà alla storia come l'anno più incredibile (e per i motivi sbagliati) di sempre ha comunque portato alla nostra attenzione diversi prodotti audiovisivi più che validi, e Amazon Prime Video non è di certo stata da meno, con il suo catalogo ricco e pieno di proposte interessanti.

Oggi siamo qui per ricordarvi quali sono state le 5 migliori serie uscite proprio sul colosso americano di Amazon Prime Video: prodotti diversi per genere, ma tutti accomunati da delle produzioni qualitativamente impeccabili. Iniziamo

The Boys - Stagione 2

La seconda stagione dello show (anti)supereroistico di Eric Kripke è senza dubbio il primo prodotto che vogliamo menzionare in questa speciale classifica. La narrazione, che già era ottima nel primo arco di episodi, riesce a migliorare ancora grazie ad alcuni ingressi nel cast davvero molto convincenti, come quello di Aya Cash (che interpreta la nazi-eroina Stormfront), e a una trama che spinge ancora più forte su tematiche "politically incorrect", ma quanto mai attuali. Un must-watch. Qui potrete trovare la nostra recensione no-spoiler dell'ultimo episodio della seconda stagione di The Boys

La fantastica signora Maisel - Stagione 3

Arrivata al terzo ciclo di episodi (e uscita in Italia il 7 febbraio 2020, dopo la pubblicazione negli Stati Uniti il 6 dicembre 2019), The Marvelous Mrs. Maisel sembra ormai aver raggiunto la maturità, e la scrittura dello show (affidata nuovamente alla veterana Amy Sherman-Palladino) risulta sempre più convincente, andando a perfezionare ancora di più un personaggio colmo di sfaccettature come Midge Maisel (la splendida Rachel Brosnahan). Se "la vita è un cabaret", come citava la canzone, la signora Maisel è la sua voce. La nostra recensione della terza stagione de La fantastica signora Maisel conferma il successo del prodotto.

Future Man - Stagione 3

Per una serie che procede verso un futuro brillante, un'altra si conclude, ma con grande stile. Future Man, lo show con il Josh Hutcherson di The Hunger Games come protagonista, arriva al suo finale chiudendo in maniera coerente tutto ciò che di buono era stato fatto nelle prime due stagioni. Forse qualche piccola sbavatura lungo il percorso, ma il terzo ciclo di episodi di una delle serie più originali usciti negli ultimi anni ha centrato l'obiettivo, mantenendo intatti gli elementi che ne avevano caratterizzato la particolarità. Qui potrete trovare la nostra recensione di Future Man 3.

Hanna - Stagione 2

È difficile per una serie riuscire a imporsi quando si tratta di adattare un prodotto già esistente, specialmente quando si tratta di cambiare media di riferimento, com'è il caso di Hanna, ri-adattamento televisivo di una pellicola piuttosto famosa uscita nel 2011. Eppure, la serie TV targata Amazon Prime Video stupisce anche lo spettatore più scettico, e lo tiene incollato sino all'ultimo in uno show pieno di mistero e colpi di scena. La seconda stagione della serie con Esme Creed-Miles conferma quanto di buono fatto dal primo arco di episodi e, al netto di qualche dettaglio rivedibile, la nostra recensione della seconda stagione di Hanna ci mostra tutti i punti di forza di una serie che non può che migliorare.

Alex Rider

Ultima per ordine cronologico tra le serie menzionate nella classifica, lo show spionistico britannico, ideato da Guy Burt come adattamento dei romanzi di Alex Rider scritti da Anthony Horowitz, è stato una ventata d'aria fresca per chi fosse alla ricerca di puro intrattenimento. Il ritmo è incalzante, e la serie spinge al binge-watching sfrenato. Essendo un prodotto molto giovane (non solo come target di riferimento, ma qui deve essere letto anche nel senso di "nuovo") c'è sicuramente qualcosa da migliorare, ma le potenzialità per diventare in futuro uno dei capisaldi della piattaforma Amazon Prime Video ci sono tutte. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di Alex Rider.

E ora è il vostro turno: quali sono state a vostro avviso le serie migliori del 2020 uscite su Amazon Prime Video? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!