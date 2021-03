Prime Video: quali sono le migliori 5 serie TV in uscita nei prossimi tre anni

La popolarità della piattaforma Amazon Prime Video cresce a dismisura, grazie al suo catalogo sempre in aggiornamento e pronto a sfornare novità per i propri abbonati. Abbiamo già visto insieme quali siano le serie in arrivo a marzo 2021 su Amazon Prime Video, ma oggi vogliamo parlarvi di quelli che saranno gli show di punta nei prossimi anni.

Ecco quindi una lista delle 5 serie televisive da tenere d'occhio che saranno in arrivo su Amazon Prime Video.

Il Signore degli Anelli

Di sicuro è il prodotto più atteso sulla piattaforma gestita da Amazon. La serie TV de Il Signore degli Anelli, di cui non conosciamo ancora il nome ufficiale, narrerà alcune delle vicende più importanti della storia della Seconda Era della Terra di Mezzo, e non vediamo l'ora di scoprirne di più. Abbiamo raccolto per voi tutti i dettagli che conosciamo riguardo alla serie TV in arrivo su Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli.

The Boys - Spin-off

Come un fulmine a ciel sereno, il 25 settembre 2020 era stato annunciato un incredibile spin-off dedicato a una delle serie di punta dell'attuale catalogo di Amazon, ovvero The Boys. Tale show, che dovrebbe ispirarsi vagamente a The Hunger Games, sarà ambientato nell'unico college americano pensato per giovani Super. Ne vedremo delle belle.

Fallout

Che Bethesda abbia deciso di investire anche nell'industria televisiva è un dato di fatto. Insieme alla serie di The Elder Scrolls - che arriverà su Netflix - è prevista l'uscita di un prodotto che adatterà per il piccolo schermo anche la fortunatissima saga di Fallout su Prime Video. Sarà una serie antologica che percorrerà gli eventi dei vari giochi? O un prodotto a sé stante? Speriamo di saperne qualcosa presto.

Bosch - Spin-off

Altro spin-off di un'altra grande esclusiva Prime Video, ovvero Bosch, sarà in arrivo nei prossimi anni. La serie, che si concluderà con la settima stagione, avrà quindi modo di vedere il ritorno di Titus Welliver, Madison Lintz e Mimi Rogers come protagonisti principali.

Tales of The Walking Dead

Progetto avvolto dal mistero, la serie antologica Tales of The Walking Dead ripercorrerà, pare, le storie di svariati personaggi (alcuni noti, altri no), parlando delle loro storie all'interno del mondo post-apocalittico di TWD. La showrunner sarà, nuovamente, Angela Kang, accompagnata da Scott M. Gimple.

Ora la palla passa a voi: quali sono gli show che attendete di più nei prossimi anni su Amazon Prime Video? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!