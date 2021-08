Prime Video, le migliori serie TV italiane da guardare in streaming su Amazon

Prime Video è una piattaforma che nasconde in sé tantissimi gioielli, spesso difficili da scovare. In particolare parliamo di prodotti italiani non molto mainstream, che spesso sfuggono allo spettatore. Oggi vogliamo consigliarvi alcune serie italiane vecchie e nuove da conoscere o riscoprire su Amazon.

My religion (2017)

Si tratta di una serie di Luca Trovellesi Cesena del 2017, che fa un viaggio nel cuore delle religioni e delle credenze di tutto il mondo. Non solo Cattolicesimo, dunque, ma anche. Si tratta di 11 episodi di 25 minuti circa, che vedono come protagonisti i fedeli, i monaci e guide spirituali, i luoghi di culto e i valori, tra storia e presente.

I Medici (2016 - 2019)

Parliamo della fiction Rai che sicuramente conoscete tutti. E' in verità una serie anglo-italiana, ambientata a Firenze nel '400 circa (o almeno, partiamo da qui), e racconta la storia della famiglia de' Medici, da Cosimo a Lorenzo. Un prodotto assolutamente da non perdersi.

Il Cacciatore (2018 - in produzione)

Siamo ancora su una serie Rai, diretta questa volta da Lodovichi e Marengo. Lo show, che conta due stagioni di 12 e 8 episodi, è ancora in produzione. La storia è quella di Saverio Barone, un PM che negli anni Novanta inizia la sua caccia ai mafiosi, subito dopo le tragiche stragi di Capaci e Via D'Amelio. Ispirata alla vera storia di Alfonso Sabella, la serie è un gran documento di cosa poteva essere la mafia in Sicilia negli anni '90. E se avete bisogno di essere convinti, vi lasciamo una recensione de Il Cacciatore che sicuramente vi incuriosirà.

Plurals (2020)

Parliamo di una serie tutta nuova di Francesco Iezzi, che racconta quale sia il limite tra violenza e consensualità, un argomento importantissimo. Si tratta di un prodotto innovativo: è infatti una Smart Serie, cioè un teen girato in formato 9:16, adatto dunque ad essere guardato sullo smartphone. Interessante.

E se questa lista per noi non è abbastanza, non temete, perché vi abbiamo consigliato anche 5 serie TV da scoprire su Netflix. Ce n'è per tutti i gusti!