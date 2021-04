Prime Video: quali sono le migliori uscite in streaming della settimana?

Il mese di Aprile ha già portato su Amazon Prime Video una ventata di novità interessanti, tra cui contenuti Amazon Original davvero imperdibili che hanno permesso di regalare dei momenti d'intrattenimento davvero memorabili.

Nella settimana che va dal 19 al 25 aprile, i nuovi contenuti in arrivo sono i seguenti:

Before Pintus

Disponibile dal 19 aprile, in esclusiva su Prime Video, Before Pintus con Angelo Pintus. La serie racconta la vita quotidiana, sia personale che professionale di Angelo, comico squattrinato ma di talento, cercando di rispondere alla domanda com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo?

Nello stesso giorno arrivano anche Double Dragon, Pintus @Forum, Pintus @Arena e Pintus @Ostia Antica.

Alice e Peter

Disponibile dal 22 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video il film Alice e Peter. Il film segue le vicende di Peter, prima che diventasse Pan, e Alice, prima di visitare il Paese delle Meraviglie: due fratelli che vivono insieme alla loro famiglia in una casa in campagna. Quando un terribile avvenimento sconvolge le loro vite, Alice e Peter decidono di trovare una soluzione, ritrovandosi così in un mondo pericoloso e misterioso in grado di cambiare il loro destino.

Il 23 aprile invece arrivano Abigail e Adeline – L’eterna giovinezza.

