Prime Video e MrBeast per il più grande reality nella storia della tv: 5 milioni in palio

Uno degli youtuber più importanti e popolari del panorama ha stretto un accordo con Amazon per la creazione di quello che viene annunciato come il più grande reality show della storia della televisione. Il programma, intitolato Beast Games, vedrà 1000 concorrenti sfidarsi per la conquista dell’incredibile premio finale di 5 milioni di dollari.

Dopo aver parlato dell’uscita di Catch Me a Killer, torniamo ad occuparci di televisione per riportare che MrBeast, al secolo Jimmy Donaldson, condurrà un nuovo reality, basato sui suoi contenuti su YouTube, per il colosso di Bezos.

In un comunicato, il content creator si è detto entusiasta di questa sua nuova avventura: “Il mio obiettivo è realizzare il più grande show possibile e dimostrare che youtuber e creatori possono avere successo su altre piattaforme. Amazon mi ha dato il controllo creativo di cui ho bisogno per cercare di realizzarlo. Spero di rendere orgogliosa la comunità di YouTube”.

Allo stesso modo, Jennifer Salke responsabile degli Amazon Studios, ha spiegato: “MrBeast ha catturato l’attenzione e l’immaginazione di fan di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e di tutto il mondo. Siamo entusiasti di lavorare con Jimmy e il suo talentuoso team per portare i suoi concetti brillanti, di alta produzione e di aumento della posta in gioco in Beast Games per farli sperimentare ai nostri clienti globali”.

Donaldson è presente sulla piattaforma di Google, su cui può contare oltre 245 milioni di iscritti, dall'ormai lontano 2016, divenendo, col tempo, un vero e proprio punto di riferimento per i content creator e per i fruitori di tutto il mondo.

