Prime Video, nuove uscite: arriva lo scioccante spin-off di The Boys!

Amazon Prime Video presenta due nuovi show tv disponibili da oggi, venerdì 4 marzo, nel pacchetto della piattaforma streaming. Si tratta della serie animata Diabolical, spin-off di The Boys, uno dei maggiori successi di Prime Video e un documentario sulla celebre coppia Lucille Ball e Desi Arnaz.

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata ambientata nell'universo di The Boys e rivelerà storie inedite su Vought Industries e il mondo dei supereroi dello show. Gli episodi durano dai 12 ai 14 minuti, ognuno di loro caratterizzato da uno stile d'animazione unico.



Il cast vocale comprende Awkwafina, Ilana Glazer, Seth Rogen, Andy Samberg e Garth Ennis.



Lucy and Desi è diretto da Amy Poehler. Si tratta di un documentario che esplora e approfondisce la vita di Lucille Ball, la sua relazione con il marito Desi Arnaz e la sua iconica eredità hollywoodiana. I due nuovi show sono disponibili da oggi su Prime quindi non perdete l'occasione di addentrarvi in due affascinanti realtà come l'universo animato di The Boys e la vita di Lucy Ball.

