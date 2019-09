Prime Video, ottobre ricco con l'arrivo di Scrubs, South Park e Grey's Anatomy

Ottobre sta per arrivare, così come le novità del catalogo di Amazon prime video, che si arricchirà con alcune aggiunte importanti, in particolare Scrubs, South Park e Grey's Anatomy.

I fan di Scrubs aspettavano da anni che la serie cult con protagonisti Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke fosse disponibile su una piattaforma streaming e finalmente il momento tanto atteso è giunto! Sarà presente anche la tanto discussa nona stagione. Intanto vi rimandiamo ad alcuni dei momenti più iconici dello show.



South Park è approdato su Netflix il 27 settembre con una selezione di episodi e le stagioni dalla 16 alla 19. Amazon prova a rilanciare mettendo a disposizione dei suoi iscritti tutte le prime 19 stagioni.



Greys' Anatomy ha debuttato con la sedicesima stagione e non è una vera e propria novità su Prime, dove era già presente. Questo mese, però, verrà aggiunta la stagione 14.



Restando in tema serie tv, segnaliamo anche le prime 12 stagioni di Criminal Minds e la seconda stagione di The Purge.

Nelle settimane precedenti, invece era stata confermata la data di uscita della terza stagione di Goliath, con protagonista Billy Bob Thornton, in arrivo il 4 ottobre.

Infine, Amazon aveva annunciato l'approdo di Doom Patrol in Italia. La serie DC Universe sarà disponibile dal 7 ottobre, dopo il successo riscosso oltreoceano.



Siete contenti delle novità di questo mese?