Prime Video ha anche la seconda serie più costosa di sempre: è Citadel dei Fratelli Russo

Proprio nel giorno in cui debutta su Prime Video Gli anelli del potere, la serie tv su Il signore degli anelli nota per essere lo show più costoso di sempre, dal set di Citadel dei fratelli Russo arrivano aggiornamenti clamorosi.

A quanto pare, infatti, la serie Amazon dei fratelli Russo Citadel è diventata la seconda serie tv più costosa di sempre: a riportato in queste ore The Hollywood Reporter, secondo cui il thriller di spionaggio è costato allo studio circa $200 milioni di dollari per via del cambio in corsa del team creativo, delle misure COVID-19 e delle lunghissime riprese. Nell'articolo, l'outlet rivela che gli scontri del team sulla direzione da dare la serie, che è ambientata nel mondo dello spionaggio e che è stata progettata per dar vita a numerosi spin-off, hanno portato metà della troupe ad abbandonare il progetto, e che col prolungarsi dei lavori i sette episodi realizzati sono costati non solo il budget di partenza stipulato in origine, ovvero $160 milioni, ma anche un totale di circa $75 milioni aggiuntivi per le numerose spese aggiuntive che sono state necessarie nel corso della produzione.

Questi numeri farebbero di Citadel la seconda serie tv più costosa della storia, anche se di molto dietro a Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, la cui prima stagione è costata $465 milioni di dollari (ai quali vanno aggiunti i costi di marketing e soprattutto quelli per i diritti delle opere di JRR Tolkien, che spingono il totale verso il miliardo complessivo). Citadel include nel cast Priyanka Chopra e Richard Madden, che insieme a Stanley Tucci hanno lavorato alla serie per la maggior parte del 2021: tuttavia, all'epoca dei lavori i Russo erano fortemente impegnati con The Gray Man di Netflix, altro progetto pronto a diventare un franchise nel mondo delle spie, e si ritiene che il duo non sia stato molto coinvolto durante i lavori della serie.

Al momento l'alone di mistero che avvolge Citadel rimane ancora fittissimo: rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.