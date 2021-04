Prime Video, ecco quali serie dovete assolutamente guardare nel weekend

Il weekend è sempre un momento utile da sfruttare per guardare qualche serie tv rimasta nella vostra lista di cose da guardare o lasciarsi sorprendere da qualcosa a cui non avreste mai dato una possibilità.

Oggi vi proponiamo alcune serie da guardare su Amazon Prime Video per il vostro weekend di relax:

Invincible

La serie di supereroi animati per adulti, basata sui fumetti di Robert Kirkman è stata una vera e propria rivelazione e tutti e 8 gli episodi sono ora disponibili sulla piattaforma. Il protagonista è Mark Grayson, che vive una vita esattamente come tutti gli altri ragazzi della sua età, tranne che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man. Mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra e il suo più grande nemico potrebbe essere proprio lui. Invincible è appena stata rinnovata per due stagioni da Amazon perciò vale decisamente la pena recuperarla se ancora non l’avete guardata.

Before Pintus

Dopo il successo di LOL: Chi ride è fuori la piattaforma sta ampliando il suo catalogo di comedy ed una delle nuove uscite è proprio Before Pintus composta da otto episodi. La serie ci racconta le origini del comico triestino Angelo Pintus prima che la fama lo travolgesse cercando di rispondere alla domanda: com’è la vita di un famoso showman prima che del successo? Tra gag e battute è una comedy da vedere se cercate qualcosa di leggero, spensierato e frizzante.

Leonardo

Se invece avete voglia di approfondire la storia dell’arte e il Rinascimento, la serie dedicata a Leonardo da Vinci è ciò che fa per voi. Andata in onda su Rai1 in esclusiva, ora gli otto episodi sono disponibili su Amazon Prime Video con Aidan Turner nei panni del genio. Se l'avete già vista invece vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Leonardo.

Bleach

Dal 26 aprile la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Tite Kubo, Bleach, è disponibile su Amazon. La seconda stagione è in uscita il 24 maggio e l’anime narra le vicende di Ichigo Kurosaki che lotta insieme ai suoi compagni per proteggere l’aldilà

Una menzione d’onore per LOL: Chi ride è fuori che ha debuttato l’1 aprile sulla piattaforma ed è stato un successo incredibile, se ancora non l’avete visto e volete ridere un po’ è decisamente lo show che fa per voi.



Fateci sapere nei commenti quale di queste serie avete già visto o avete intenzione di vedere e che cosa ne pensate!