Prime Video: le serie da guardare questa settimana su Amazon

Marzo è entrato nel vivo e con lui arrivano altre novità per quanto riguarda le serie TV Amazon Prime Video. In realtà le novità più succose arriveranno verso fine mese, tra cui l'attesissimo Invincible, ma vediamo insieme cosa non perdersi questa settimana.

L’offerta di Amazon Prime Video continua a crescere. Sulla piattaforma in streaming di Amazon si aggiungono quasi ogni settimana nuove serie che vanno ad arricchire un catalogo già molto ricco.

Iniziamo questa non molto lunga lista con Mazinger Edition Z che il 15 marzo arriva con la sua prima stagione. Si tratta di una serie d'animazione incentrata su un adolescente pilota di un robot che cerca di combattere le forze del male le quali provano a catturare una nuova e potente fonte di energia: quest'ultima potrebbe salvare l'intero pianeta. Si tratta di un anime del 2009 basato su diverse opere di Gō Nagai, a partire dal manga Mazinger Z, scritto e disegnato dallo stesso Nagai prima della partenza della serie animata degli anni '70.

Continuiamo con Detective Monk che vedrà la rimozione dalla piattaforma Prime Video il 14 marzo. Adrian Monk è un detective del dipartimento di polizia di San Francisco. In seguito all'omicidio di sua moglie, ha vissuto per tre anni e mezzo in isolamento prima di tornare alla sua professione grazie all'infermiera Sharona Fleming, ma l'esperienza gli ha lasciato una profonda angoscia che si manifesta in molte fobie. Queste ossessioni, comunque, lo aiutano a risolvere molti casi. La serie è suddivisa in 8 stagioni e potreste recuperarla interamente su Amazon Prime Video.

Infine concludiamo con The Good Doctor arrivata sulla piattaforma streaming di Amazon il primo marzo, ma solo con 3 stagioni e potrebbe essere interessante recuperarle per mettersi in pari con la quarta stagione attualmente giunta al dodicesimo episodio.

Ecco, invecem alcune serie TV che dovreste recuperare in generale su Amazon Prime Video