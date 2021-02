Prime video: quali serie lasceranno il catalogo Amazon entro fine febbraio?

Periodo di grandi movimenti per la piattaforma Amazon Prime Video. Dopo aver pubblicato la notizia bomba che Amazon Prime Video distribuirà Bleach in italiano, è tempo anche di parlare di quali serie invece lasceranno il suo catalogo nelle prossime settimane, così da affrettarvi nel caso voleste recuperare uno degli show prima che spariscano.

Ecco quindi le 3 serie che saranno tolte da Prime Video alla fine di febbraio.

Seinfeld

La popolarissima sit-com anni 80/90 ideata da Jerry Seinfeld abbandonerà il servizio di streaming nel corso del mese di febbraio. Lo show, molto spesso definito come un prodotto "sul nulla" ebbe un grande seguito per le sue gag improbabili, l'alto tasso di divertimento e il livello degli attori, diventando uno dei capostipiti del genere comico e avendo influenzato molta della produzione a essa successiva.

Anger Management - Stagioni 2, 3 e 4

La presenza su Prime Video della serie Anger Management con Charlie Sheen come protagonista è stata piuttosto discontinua. Al momento, sulla piattaforma (almeno in Italia) era possibile trovare solamente le stagioni centrali, dalla 2 alla 4, ma anch'esse dal 28 febbraio non saranno più disponibili. In realtà ci sarebbe da specificare che la divisione in 5 stagioni è solamente di Prime, in quanto originariamente lo show consta di 100 episodi divisi in due soli cicli di episodi, di cui il secondo ne conta ben 90.

Beyond

Prossima a sparire dalla piattaforma anche la sfortunata serie Beyond, cancellata dopo due sole stagioni. Il protagonista, Holden Matthew (interpretato da Burkely Duffield), dopo 12 anni di coma si risveglia e scopre di aver sviluppato dei poteri sovrannaturali. La realtà sarà davvero diversa rispetto a come sembra. Se siete interessati a vederla, vi invitiamo ad affrettarvi, perché non sarà più disponibile dal 21 febbraio 2021.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle 3 serie TV italiane da recuperare su Amazon Prime Video, vogliamo sapere la vostra: vi piacevano questi 3 show che saranno tolti dal catalogo Amazon Prime Video a febbraio 2021? Li avevate già visti? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!