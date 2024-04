Prime Video: la nuova serie che promette action, commedia e Costiera Amalfitana.

Costiera è la nuova serie tv di Prime Video con un grande cast internazionale e una location d'eccezione, la Costiera Amalfitana: in questo articolo trovate tutte le informazioni da conoscere sul progetto, dal cast alla trama.

In queste ore infatti Prime Video ha svelato il cast di Costiera, che andrà ad affiancare il protagonista Jesse Williams (Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway’s Take Me Out, Grey's Anatomy) nella nuova serie Original italiana: nel ricco cast tanti volti italiani ed internazionali, come Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.

Costiera è una serie internazionale light action drama girata in inglese e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, da un’idea di Luca Bernabei, scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide: la storia segue Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato.

Prime Video detiene i diritti esclusivi della serie in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori: la produzione è attualmente in corso, con una data d'uscita che sarà comunicata prossimamente.

