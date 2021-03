Prime Video: ecco le serie TV che dovreste tenere d'occhio nel mese di marzo

Amazon ha recentemente annunciato tutte le sue nuove uscite e novità su Prime Video di marzo 2021. Tra cui l’atteso sequel de Il Principe cerca moglie, Il principe cerca figlio con Eddie Murphy e Arsenio Hall. Ma quali sono le serie da non farsi scappare?

Tra tutte spicca Invincible in arrivo a partire dal prossimo 26 marzo. Si tratta di una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta.

Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Nel voice cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin, Max Burkholder e altri ancora.

Tra le altri novità troviamo anche La Templanza. La Templanza è un drama romantico basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni.

La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell’alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine. La serie spagnola in 10 episodi vede protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa, insieme a un cast di più di 130 attori tra cui si annoverano Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones.

Tra le serie non originali Amazon, segnaliamo infine la terza stagione di The Good Doctor. Ecco, invecem alcune serie TV che dovreste recuperare in generale su Amazon Prime Video; scopriamo, invece, tutto ciò che c'è da sapere su LOL: Chi Ride è Fuori, il nuovo show targato Amazon Prime Video.