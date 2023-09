Prime Video, le serie TV da tenere d'occhio a settembre

Se Netflix, Apple TV+ e Disney+ continuano a calare assi sul fronte serie TV, Prime Video non è certo da meno: la piattaforma streaming targata Amazon è pronta a regalarci un settembre davvero niente male, offrendoci grandi ritorni e new entry che siamo sicuri non mancheranno di trovare grande apprezzamento tra gli utenti.

Nel selezionare i cinque show meritevoli della vostra attenzione in arrivo su Prime Video durante le prossime settimane non possiamo non partire da Gen V (29 settembre): il primo spin-off di The Boys, ambientato nell'università dove vengono educati i giovani supes, promette di mantenere quegli standard di scorrettezza e violenza da sempre garantiti dalla serie madre.

A proposito di violenza, non sarà certo da meno The Continental (22 settembre): primo spin-off di John Wick, la serie ci racconterà le avventure del giovane Winston negli anni '70, nonché le origini dell'iconico hotel che dà il titolo allo show; il 15 settembre sarà invece il turno di The Wilderness, storia di un viaggio di coppia durante il quale lui vuole farsi perdonare un tradimento e lei è invece intenzionata a vendicarsene.

La Ruota del Tempo non ha bisogno di presentazioni: i primi episodi della seconda stagione dello show tratto da Robert Jordan hanno fatto il loro esordio lo scorso 1 settembre, ma la storia è ovviamente solo alle sue prime battute; chiudiamo, sul fronte reality, con il ritorno dei Ferragnez con questo Sanremo Special (14 settembre), che promette di raccontarci tutti i retroscena su quanto accaduto durante lo scorso Festival della canzone italiana. Per chi non ne avesse abbastanza, comunque, qui vi abbiamo consigliato altre 5 serie in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi.