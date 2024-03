Prime Video: la serie tv più terrificante del servizio sta per tornare con la stagione 2

Probabilmente vi ricorderete di Them: una delle serie televisive più disturbanti degli ultimi anni aveva debuttato su Prime Video nel 2021, suscitando grande entusiasmo nel pubblico.

Giusto per rendere l'idea, tra gli estimatori di Them c'è Stephen King, colpito profondamente dal primo episodio della serie antologica creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe. A distanza di tre anni dall'uscita dei primi episodi, il debutto negli Stati Uniti della seconda stagione di Them è atteso per questa primavera.

La seconda stagione è intitolata Them: The Scare e sarà ambientata a Los Angeles, nel 1991. Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale dell'opera: "La storia è incentrata su Dawn Reeve, detective della squadra omicidi della polizia di Los Angeles a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre all'interno di una famiglia affidataria, che ha sconvolto anche i detective più esperti. In un momento particolarmente tumultuoso per la città di Los Angeles, che si trova sull'orlo del caos, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo colpirà lei e la sua famiglia".

Anche il questo caso, lo showrunner è Little Marvin, mentre il cast sarà guidato da Deborah Ayorinde nel ruolo della protagonista. La prima stagione, Them: Covenant, era ambientata anch'essa a Los Angeles, ma nel 1953: al centro del racconto c'era una famiglia nera, da poco trasferita in un quartiere residenziale della città californiana. A questo proposito e in attesa di una data di uscita ufficiale per Them: The Scare, vi lasciamo alla nostra recensione di Them: Covenant.