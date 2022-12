Prime Video supera Netfix per numero di abbonati negli USA!

Sembra proprio che quest'anno Amazon Prime Video sia riuscita a superare l'agguerrita concorrenza negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati rivelati da Parks Associates, la piattaforma avrebbe superato Netflix per numero di abbonati nel 2022, diventando il servizio di streaming con il numero maggiore di abbonati negli USA.

Sebbene Parks Associates non abbia ancora rivelato come sia stata in grado di determinare questo risultato, ha affermato che i dati farebbero riferimento al numero di abbonati di ciascun servizio di streaming a partire da settembre 2022.

Come potete vedere anche voi nella tabella che vi abbiamo lasciato in calce alla notizia, la terza e la quarta posizione sono occupate rispettivamente da Hulu e Disney+, mentre HBO Max è in quinta posizione. Come sottolineato da Screenrant e da Park Associates, Netflix avrebbe perso il suo primato per la prima volta in assoluto.

Come tutti ben sapete, l'abbonamento di Amazon Prime comprende anche altri numerosi servizi oltre allo streaming, a differenza delle altre piattaforme. Tuttavia, quest'anno è stata rilasciata Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la nuova serie del popolare franchise che ha indubbiamente contribuito alla crescita del numero di abbonamenti.

